Qytetarja SMS tek Berisha: Jam në rrezik, po më ndodhi gjë, dijeni e ka bërë ky person

Një banore e Tiranes përmes një mesazhi të dërguar në inboxin e ish-kryeministrit Sali Berisha në facebook, ka denoncuar faktin se një prej ndërtuesve në zonën e KMY-së, e ka kërcënuar atë me jetë.

Postimi i plotë

Nje kercenim mafioz i qytetares se thjeshte nga mafia e narkoshtetit!

Lexoni denoncimin e qytetares dixhitale. sb

“Mirmengjesi juaj doktor e me fal per shqetesimin.Mbrem ne dark rreth ores 22 un jam kercenuar me jet nga personi qe ju keni denoncuar ne fvb per dertimin tek KMY qe po nderton ne ate lulishten ardyeja esht se kujton se ju kam derguar un fotot per ta ber publoke ju , keshtu qe mbrem e kan pa me sy e devjuar me vesh gjith lagjia aty ku jetoj un exhe ky personi qe ponderton se si jemi konfliktuar me fyerje e sharje deri sa me ka kercenuar edhe me jeten e familjareve te mi .Kur ne fact nuk jam un personi qe e ka denoncuar ne fcb nepermjet jush .jDoktor un djehem e kercenuar se ai person ka lidhje te thedha me qeveritar deputet e pka lek me miliona sepse fshihet dikush mbas ketij personi. ju vej ne dieni qe po me ndodhi gje mua a po familjes time ta dini se ky personi hakmarres . ju flm ngelem gjithmon demokrate . e posh qeveria e krimit me edi drogen”