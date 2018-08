Një 28-vjeçare është qëlluar me armë zjarri nga bashkëshorti i saj, shtetasi me iniciale A.N. Policia e Durrësit ka vënë në pranga 30-vjeçarin, pasi në banesë dyshohet se ka plagosur me pistoletë në këmbë bashkëshorten E.N.

Rrethanat e ngjarjes mbeten të paqarta, por dyshohet se në kulmin e një konflikti mes bashkëshortëve në banesë, burri ka shkrepur armën duke plagosur bashkëshortoren.

Policia njoftoi se e reja pasi mori mjekim në spitalin Rajonal, u largua prej aty duke iu shmangur hetimeve.