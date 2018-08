Pse na kundërmon goja në mëngjes? Çfarë duhet të shmangim

Stomatologu Dr. Mark Lowenberg zbuloi për Dailymail se në cilat mënyra mund ta freskojmë plotësisht erën goxha të pakëndshme të gojës në mëngjes.

Kundërmimi i gojës në mëngjes është një lloj tabu teme, për të cilën nuk na pëlqen të flasim as edhe me më të afërmit, e lëre më me dentistin.

Megjithëse higjiena e keqe e dhëmbëve është fajtori kryesor për këtë shqetësim të pakëndshëm, pak njerëz e dinë se kundërmimin e gojës mund ta shkaktojnë gërhitja ose çamçakëzi.

Fatkeqësisht, nuk ekziston ndonjë mënyrë e thjeshtë për ta freskuar kundërmimin, megjithatë ekzistojnë disa truqe që mund ta lehtësojnë erën e pakëndshme.

Gjërat në vijim duhet t’i shmangni nëse doni erë të freskët të gojës:

Goja e thatë

Derisa flemë, goja thahet dhe kjo kontribuon në kundërmimin e gojës në mëngjes.

Gërhitja ose fjetja me gojë të hapur mund ta përkeqësojë problemin, sepse ajo kullon pështymë, e cila i shpëlan bakteret që e shkaktojnë kundërmimin nga goja.

Mbetjet e ushqimit në mes të dhëmbëve

Grimcat e ushqimit, të cilat shpesh mbesin në mes të dhëmbëve, gjithashtu mund të shkaktojnë kundërmim të gojës gjatë natës. Pavarësisht nëse keni ngrënë hudhra ose ëmbëlsirë me luleshtrydhe para gjumit.

Përtypja e çamçakëzit para gjumit

Çamçakëzi e freskon kundërmimin në çast, por përbërja e tij mund të shkaktojë kundërmim në mëngjes.

Aspartami, ëmbëlsuesi artificial, i cili është i përfshirë në përbërjen e çamçakëzit, shkakton kundërmim të pakëndshëm.

Si ta rifreskoni kundërmimin e gojës, nëse nuk i keni afër furçën dhe pastën e dhëmbëve?

Hani selino ose mollë

Goja e thatë kontribuon në kundërmimin e gojës në mëngjes, por nëse në mëngjes i hani selino ose mollë, shpejt do ta eliminoni kundërmimin nga goja.

Këto ushqime përmbajnë shumë ujë dhe e rrisin prodhimin e pështymës.

Uji i zakonshëm dhe jogurti gjithashtu e përmirësojnë rrjedhën e pështymës. Ushqimet e tjera të cilat i stimulojnë gjëndrat e pështymës janë qershia, sallata dhe trangujt.

Ushqimet të cilat e thajnë gojën janë kafeja, lëngjet e gazuara, kikirikët e kripur dhe kokoshkat.

Përtypni majdanoz sapo të zgjoheni

Majdanozi mund t’i shkatërrojë bakteret dhe ta freskojë kundërmimin e gojës në çast. Është i pasur me klorofil për të cilin besohet se ka aktivitet antibakterial.

Lani dhëmbët me ndihmën e sodës së bukës

Rekomandimi i dentistit është që një kohë para gjumit, t’i lani dhëmbët me përzierjen e peroksidit dhe sodës së bukës, sepse ky kombinim do t’i shkatërrojë shumicën e baktereve, të cilat shkaktojnë kundërmim të gojës.

Kundërmimi i gojës në mëngjes gjithashtu mund të jetë shenjë e ndonjë problemi tjetër shëndetësor.

Infeksionet në gojë, refluksi kronik i acidit të stomakut dhe çrregullimet metabolike gjithashtu mund ta shkaktojnë kundërmimin e gojës.

Nëse e vëreni se kundërmimi i gojës është më i pakëndshëm se zakonisht, së pari vizitoni stomatologun, pastaj mjekun e përgjithshëm i cili, nëse është e nevojshme, do t’ju drejtojë në analiza të mëtejshme.