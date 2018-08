‘Porta për në ferr’ po zgjerohet vazhdimisht, ja çfarë po ndodh

Krateri Batagai në Rrethin Verkhoyansky të Yakutia ka habitur shkencëtarët. Natyra e vendit misterioz me formë të pazakontë është ende një çështje diskutimi.

Krateri i lashtë është ende në rritje dhe zhurma të çuditshme thuhet se dalin afër, prandaj vendi mori pseudonimin e tij drithërues, “Porta për në Ferr”.

Njerëzit lokalë kanë frikë të shkojnë pranë kraterit masiv që që papritmas u shfaq në zemrën e ngrirë të Siberisë. Dhe ata kanë të drejtë të kenë frikë.

Përderisa shkrihet në një zonë që qëndron e ngrirë gjatë gjithë vitit, krateri më i madh në botë po zgjerohet me shpejtësi.

Tashmë rreth një kilometër e gjatë dhe 90 metra e thellë, ajo po zgjerohet deri në 20 metra në vit, duke e bërë të ecë pranë skajeve të saj më të ngrohta.

Por krateri Batagai, i cili u shfaq fillimisht rreth 25 vjet më parë, është gjithashtu një shenjë e normës në të cilën bota po ngrohet – ato më të vogla po shfaqen gjithnjë e më shumë në hemisferën veriore.

Zgjerimi i saj përfaqëson frikë më të madhe për njerëzit, sepse përmban sasi të mëdha të metanit, një gaz serrë shumë më i fuqishëm se dyoksidi i karbonit.

Nëse të gjitha do të shkriheshin – një proces që do të fillonte në një shkallë epike pas vetëm me temperatura 4 gradë më të larta, do të çonte planetin në një skenar ekstrem, tmerri i plotë i të cilës është vështirë të përshkruhet.

Profesor Julian Murton, gjeolog në Universitetin e Sussex, sapo është kthyer nga një udhëtim në krater për të studiuar shkëmbinjtë e saj, të cilat ofrojnë një burim të ri të informacionit gjeologjik që potencialisht daton rreth 200,000 vjet.

Kjo përfshin herën e fundit që Toka ishte më e ngrohtë se tani, kur hipopotamët dhe elefantët endeshin nëpër Sheshin e ardhshëm Trafalgar.

Profesor Murton tha: “Në njëfarë kuptimi, Batagaika siguron një pikëpamje për atë që ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë ka të ngjarë të ndodhë në të ardhmen.

“Ndërsa ngrohja e klimës – mendoj se nuk ka hije dyshimi se do të ngrohet, ne do të kemi rritje të shkrirjes së kësaj toke. Do të ketë më shumë erozion të sipërfaqes së tokës”.

“Unë mendoj se ka dëshmi në rritje gjatë dekadave të fundit se aktiviteti termokarst në hemisferën veriore është rritur në masë dhe intensitet”.

Megjithatë, kjo do të ndodhi dikur para se Siberia të fillojë të shkrihet në mënyrë dramatike. Ajo ende mund të përjetojë temperatura deri në minus -68°C.