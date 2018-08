“Po ku ta dinte Cristiano Ronaldo se numri i lakmueshëm 7 në Shqipëri i perket Eduart Ndocajt!”

Padyshim që fotoja e mbrëmshme e kryeministrit Edi Rama dhe yllit portugez tashmë pjesë e Juventus, Cristiano Ronaldo, ka qenë kryefjala e të gjitha mediave shqiptare dhe atyre të huaja.

Akuzat se ai kishte shkuar në Torino me një charter privat u hodhën fillimisht nga opozita, por më pas u sqaruan nga piaristi kryeministror Endri Fuga i cili u shpreh larg e larg se Drejtori Sportiv i Lazios, Igli Tare i kishte bërë një vend në avionin e tij.

Reagimet nga opinionistë e personazhe të njohur nga bota e politikës nuk kanë munguar.

Ish-deputeti Eduart Ndocaj, kryetar i PDBKSH, i njohur ndryshe edhe si “Kaubojsi”, ka reaguar në lidhje me foton e bujshme.

Ai ka shkruar në profilin e tij zyrtar:

“ FOTOKOPJA E NR. 7 “

Kryekriministri Rama , ky ‘lider kopjac’ fluturoj drejt Torinos jo për punet e Shqipëris në krizë por për takuar Ronaldon e numrit 7të. Po ku ta dinte Kristiano Ronaldo se nr. shtatë në Shqipëri i perket Eduart Ndocajt.

Nuk e dinte KAMPIONI I MADHË se po i dhuronte bluzen me numrin e preferuar një kryekeq-qeveritari i cili jo 7 herë por 77 herë në ditë mendon vetëm për të vjedhur dhe mashtruar popullin e kryesishtë votuesit e tij të shkretë. E ku ta dinte Ronaldo se po i dhuronte bluzen një kryebanditi shqiptar që grabit natë e ditë pasurit e shqiptarve e kullat me 7të kate si hyjnë në sy ma. Ditën që Ronaldo do mësoj të vertetën do kuptoj se ai numer i lakmueshem i perket vetëm një politikani shqiptar i cili e nderon dhe do ta ftoj KAMPIONIN PORTUGEZ të jetë mysafir i lezhianve sapo të zgjidhet kryebashkiak në vitin 2019.

E N Lezhë 2019”