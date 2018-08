Po kërkoni punën më të mirë në botë? Hidhini një sy kësaj oferte

Një vendpushim luksoz në Maldive po punëson tani për punën më të mirë në botë – drejtimin e një dyqani librash në një ishull të shkretë në Maldive, të frekuentuar nga një mori të famshshmish të listës A dhe super të pasur.

Philip Blackëell, i cili drejtoi zinxhirin e librarive britanike Blackëells që familja e tij kshte në pronësi deri në vitin 2006, është duke punësuar dikë për të drejtuar një dyqan librash të vendosur në rsortin luksoz Soneva Fushi.

Aplikantët duhet të shkruajnë një ‘blog të gjallë’ për përvojat e tyre si një shitës librashnë një vend të shkretë, dhe të argëtojnë fëmijët me tregime shkruan DailyMAil.

Aplikanti i suksesshëm do të duhet të drejtojë librarinë për të paktën tre muaj dhe të bëjë kurse kreative të shkrimit.

Shitësi i librave do të jetojë në ishull pranë resortit nku çmimet variojnë nga 1,945 dollarë oër një natë për një pronë me një krevat dhe deri në $ 25,928 për një rezidencë luksoze private me nëntë dhoma gjumi./lajmifundit.al