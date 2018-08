Plagoset me armë 30-vjeçari shqiptar në Itali, autorët janë rumunë

Një shqiptar është plagosur me armë zjarri në Modena të Italisë. Ai është rreth 30 vjeç, ndërsa identiteti i tij nuk është bërë me dije. Sipas mediave italiane, shqiptari ishte dërguar në spital mbrëmjen e 25 Gushtit, por nuk kishte me vete asnjë mjet identifikimi.

Ai kishte pësuar dëmtime në fytyrë dhe një plagë në këmbën e majtë të shkaktuar nga një armë zjarri. I plagosuri ishte dërguar në spital nga dy persona, të cilët më pas ishin larguar.

Kqyrja e kamerave të sigurisë nga ana e autoriteteve çoi në identifikimin e tyre. Ata janë dy shtetas rumunë, të cilët janë ndaluar nga policia dhe po merren në pyetje për të sqaruar përfshirjen e tyre në këtë ngjarje. Ndërkohë, 30-vjeçari shqiptar ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, sipas mediave italiane. Hetimet janë duke vazhduar për të zbardhur shkaqet.