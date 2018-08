Humbi jetën nga aksidenti në Lezhë, deputeti i PS mesazh prekës për të riun

Deputeti i Partisë Socialiste për Lezhën Pjerin Ndreu ka reaguar pas aksidentit që u mori jetën dy të rinjve në aksin Shkodër-Lezhë, një prej të cilëve Gentian Toma, rezulton të ketë qenë miku i tij.

Në një reagim që ka bërë pak minuta më parënë rrjetet sociale, Ndreu shkruan se ishte shumë herët që 32-vjeçari Toma të largohej në këtë jetë, dhe dhimbja që ka lënë pas te miqtë dhe familjarët është shumë e madhe.

Reagimi i plotë Ndreut:

Gentian Toma, ishte shume heret per ty me ike..! Do i mungosh familjes por dhe ne. Te kishim shok te mire, krah te forte.

Nje djal me vlera qe do e kujtojme gjithmone. Pushofsh ne paqe miku im !