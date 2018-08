Deputeti i PS i përgjigjet Palokës: PD ndihmoi në lirimin e Edmond Begos, njeriu i Aldo Bares

Deputeti i PS, Pjerin Ndreu i është përgjigjur nënkryetarit të PD, Edi Paloka në lidhje me akuzat që ai i bëri për lidhje me trafikantin e arrestuar në Greqi Edmond Bego.

Në një postim në Facebook, Ndreu thotë se PD ka ndimuar që Bego të lirohej nga dënimi.

Statusi i Pjerin Ndreut:

Lajthitja totale e nje force politike qe quhet PD eshte evidente. Ndresa bejne opozite, shfaqin simptoma te renda ne interpretinin e ngjarjeve te ndryshme. Te ngerthyer ne mllefin ekstrem kunder Edi Rames u eshte errur logjika dhe nuk dine cfare thone !

Ne pamundesi totale per te perballuar forcen e lidershipit te PS, dalin ne konferenca shtypi e cfare nuk thone. Rasti i nje te ashtuquajturi Mond Bega qe na qenka arrestu ne Greqi sipas PD perben arsye per t’Ju versule qeverise, Edi Rames dhe Taulant Balles se paskan ndihmuar kete te denuarin !

Po mire PS paska ndihmu Mondin sipas Palokes,te mos kapet, po ne Gjykate kush e ndihmoi qe konvertoi denimin nga 21 ne 4 Vjet ? Ndersa PS paska lidhje me Mondin, lidhjen me kryesuesin e kolegjit Penal ne Gjykaten e Larte, njeri i afert i Berishes dhe i zgjedhur prej tij kush ja beri ?!

Sipas suflereve te trullosur te PD miqte e tyre i lehtesuan denimin dhe e lane te lire ne gjykate, ndresa ne PS kane faj se nuk e kapi policia ! Zoterinj, ju rrofte kontributi ju dhe derivateve tuaj ne Gjykate per t’a liru nga denimi. Aq me keq kur dhe vete autoritete greke e kane liru pasi ka tregu pikerisht konvertimet e denimeve te pjellave tuaja ne gjykate !

E kuptoni sa te lodhur jeni, e lironi vete dhe dilni ne foltore e fajesoni te tjeret ! Per cfare kapet tjetri qe ka ezauru denimin me konvertimin e gjykates e gjykatesve PD-iste ?! Me te lajthitur se kaq s’ke ku gjen ! Te fala nga selia e PD se perhumbur !