Bie në kontakt me rrymën, humb jetën duke peshkuar 50-vjecari në Durrës

Nje person ka humbur jetën teksa ka qenë duke peshkuar. Policia tha se më datë 05.08.2018, në fshatin Hidrovor, Hamallë shtetasi A.Q.50 vjeç, banues në Vadardhë, Sukth teksa po peshkonte me rrjetë peshku të lidhur me litar në majën e një tubi metalik ka rënë në kontakt me tension e mesëm dhe ka ndërruar jetë.

Nga ana jone menjëhere u ngrit grup hetimor në përbërje të të cilit kanë marrë pjesë dhe perfaqësues të OSHEE – së Shijak, Durrës dhe eksperti mjeko – ligjor, i cili kreu veprimet me kqyerje të vendngjarjes dhe trupit të shtetasit A.Q. ku nuk konstatohen shenja dhune, plagë apo dëmtime trupore.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për ngjarje aksidentale.