Duke filluar nga dita e nesërme do të kemi ndryshim të temperaturave si dhe reshje shiu në të gjithë vendin.

Nesër temperaturat do të ulen me dy gradë në të dyja ekstremet, ndërsa pasnesër temperaturat s’do të jenë nën 30 gradë.

Dita e shtunë do të shoqërohet me reshje gjatë pasdites, ndërkohë që të dielën do të ketë shtrëngata shiu si dhe stuhi.