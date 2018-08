Përfundon mbledhja e qeverisë në Vlorë, ja kur do të bëhen ndryshimet në qeveri

Ka përfunduar mbledhja e kabinetit të qeverisë Rama në qytetin e Vlorës.

Mësohet se emrat e minstrave që do të vazhdojnë punën apo do të largohen, do të bëhet të ditur në mbledhjen e asamblesë, e cila pritet të mbahet në 1 ose 8 shtator, një datë e papërcaktuar ende.

Në këtë mbledhje të qeverisë ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi.

Mësohet se minisitrat kanë paraqitur rezultatet e punës së tyre për 300 ditët e para të qeverisjes “Rama 2”.

Rama nuk ka dhënë “notë” për performancën e tyre, një sinjal I qartë ky se në shtator priten ndryshime në kabinet.

Ndryshimet në qeveri janë paralajmëruar kohë më para, ndërsa pritet thjesht të formalizohen emrat e parë të ministrave që do të lënë postet.