Ky është orari i ndeshjeve të fazës së grupeve në Ligën e Kampionëve

Publikohet orari i ndeshjeve te liges se kampioneve per kete sezon ne fazen fillestare.

Orari eshte bere i ditur vetem nje dite pas as hedhjes së shortit të Ligës së Kampionëve , ku grupi H, mund të quhet edhe “Grupi i Vdekjes”, pasi aty janë bëjnë pjesë, Juventus dhe Manchester United, Valencia e Young Boys.

Kampioni i aktual i Evropës, Real Madridi do të luajë në Grupin G së bashku me Romën, CSKA Moskën dhe Viktoria Plzen. Shumë interesant janë edhe grupet B dhe C. Në Grupin B, janë Barcelona, Tottenhami, PSV-ja dhe Interi.

Kurse në Grupin C, Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool dhe Crvena Zvezda. Tani është caktuar edhe orari i ndeshjeve mes ekipeve që do të luajnë në këtë Ligë, që do të fillojë më 18 shtator.