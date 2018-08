Oficeri pyet Berishën: Balla pranoi njohjen me një trafikant droge, pse nuk shkarkohet?!

Një oficer policie ka pyetur ish-kryeministrin Sali Berisha në lidhje me debatin e ditëve të fundit për lidhjet mes Taulant Ballës dhe Edmond Begos.

Duke iu referuar shkarkimeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve nga vetingu për shkak të korrupsionit apo lidhjeve me krimin, oficeri pyet Berishën se përsë nuk ndodh kjo edhe me Taulant Ballën i cili pranoi publikisht se ka njohje familjare me një të dënuar për trafik droge.

Postimi i plotë I ish-kryeministrit

Oficeri dixhital ka nje pyetje! sb

“Z.Berisha!

Pershendet z Berisha jame nje oficer policie.

Keto dite jemi informuar per ndalimin e Edmond Begos nga policia Greke.Taulant Balla deklaroi se ka njohje familjare,njeh gruan dhe femijet por nuk e ka ndihmuar per tenderat?!me nje njeri te denuar me trafik narkotikesh.A mund te me thoni perse nje politikan mund te shoqerohet dhe te kete miqesi me nje te denuar per trafik droge?

Perse nje politikan nuk duhet te shkarkohet ashtu si nje polic apo gjyqtar e prokuror mbi te cilet veproi vettingu?

Nje ligjvenes duhet te jete njelloj si gjithe te tjeret!

Ju uroj shendet familjarisht.”