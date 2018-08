Ndryshimi i kufijve/ Mustafa: Thaçi jo serioz!

Publicisti Besnik Mustafaj bëri një analizë të çështjes së kufijve Kosovë-Serbi ditën e sotme i ftuar në rubrikën “Opinion” në studion e lajmeve në News24.

Ai akuzoi Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, se është jo serioz në deklaratat e tij. Sipas tij qeveria, parlamenti e shoqëria civile janë të bashkuar në kundërshtimin e ndryshimit të kufijve.

I pyetur nëse gjithçka lindi nga Thaçi e Vuçiç, Mustafaj tha se çdo skenar është i mundshëm, por tërheqja e luginës së Preshevës pas dhënë asgjë në këmbim është e pamundur ta besosh.

“Termi është përdorur që nga mbarimi i luftës në Kosovë, nuk përdorët asnjëherë termi kosovar, por shqiptar e serb. Gjithë hipotezat janë të besueshme. Thaçi më duket jo serioz në këtë paraqitje. Ai e di mandatin e tij kushtetues, për zgjidhjen e këtij problemi është i pafuqishëm.

Nuk është kryesor reagimi i SHBA për këtë problem, janë institucionet e Kosovës, të cilët janë unanimë, përveç Baton Haxhiut. Qoftë qeveria, parlamenti e shoqëria civile janë kompakte në kundërshtimin për ndarjen e Kosovës. Tërheqja e luginës së Preshevës pa dhënë asgjë është naive ta besosh dhe e pamundur. Thaçi përmend vetëm atë që do merret, por jo atë që do jepet. Daçiç tha që Kosova do e marrë luginën e Preshevës do kur të bëjë shelgu rrush.

Asnjë kompetencë s’ka washingtoni të përcaktojë në fatin e Kosovës, nuk janë ata që vendosin për lëshime territoresh,” tha Mustafaj.