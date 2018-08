Ndarja e Kosovës, serbët mbështesin Hashim Thaçin

Kur e gjithë vëmendja është përqendruar tek çështja që lidhet me kufirin e Kosovës, vjen reagim i parë nga ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç. Ky i fundit në një prononcim për mediat serbe tha se çelësi i zgjidhjes së situatës është kompromisi.

“Situata është aktualisht e tillë sa që kemi një mundësi të mirë që çështjen e Kosovës ta zgjedhim duke bërë kompromis”, tha ai.

“Në këtë fazë kemi situatën kur Bashkimi Evropian po vëren se problemi kryesor për arritjen e kompromisit janë shqiptarët. Shqiptarët po duan që ne ta njohim Kosovën, plus nëse munden, ta marrin edhe Medvegjën, Preshevën… kjo do të ishte ideale për ta. Në këtë situatë, hapet mundësia që të arrihet zgjidhja e kompromisit. Nëse tashmë ka dialog, në dialog duhet të keni një propozim”, citohet të ketë thënë Daçiq.

“Në këtë kuptim, është me rëndësi se të gjithë përfaqësuesit e administratës amerikane kanë qasje të tillë se problemi i Kosovës nuk është zgjidhur, përkatësisht se duhet bërë përpjekje që me dialog të arrihet marrëveshja që do të ishte në interes për të gjitha palët dhe kështu të mbarojë ky rrëfim”, ka thënë Daçiq.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, së fundmi ka folur për korrigjimin e kufijve të Kosovës duke lënë të hapur opsionin e ndarjes së Kosovës dhe shkëmbimin e territoreve me Serbinë.