Ndalohet shtetësja në kërkim për mashtrim

Ndalohet një shtetase në kërkim, e dënuar me 3 vjet e 6 muaj burg për veprën penale “Mashtrimi, kryer në bashkëpunim”

Specialistët e Seksionit për Krimin ekonomik-financiar, në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë, bënë ekzekutimin e vendimit të Prokurorisë

U ndalua shtetësja Valbona Musa, 49 vjeçe, banuese në Korçë

Në muajin Maj të vitit 2014, kjo shtetase në bashkëpunim me një shtetas tjetër, nëpërmjet mashtrimit i kanë përvetësuar shtetasit F.M një shumë lekësh, duke i premtuar këtij të fundit, se do ta ndihmonin për regjistrimin e pronave të tij në ZVRPP-Korçë dhe pajisjen me çertifikatë pronësie