Edhe përgjatë ditës së nesërme në vendin tonë do të mbizotërojë mot i kthjellët dhe me temperatura të cilat do të arrijnë maksimalja në 33 gradë dhe minimalja 19 gradë.

Por duke nisur nga dita e shtunë, e diel dhe ditën e hënë do të kemi një ulje të temperaturave si dhe reshje shiu.

Temperaturat ditët e ardhme priten të ulen me nga 3-4 gradë në të dyja ekstremet.