Monitorimi me dron ndëshkon shoferët

Policia Rrugore vijon monitorimin e qarkullimit të automjeteve me DRON.Njësia Operacionale për Sigurinë Rrugore ka vijuar në qarkun Berat monitorimin me DRON për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e Kodit Rrugor.Gjatë monitorimit janë ndëshkuar me masë administrative 74 drejtues mjetesh, nga këta 34 për OASH.Monitorimi do të vijojë në të gjitha rrugët në qarqet e vendit.

Gepostet von Policia e Shtetit am Donnerstag, 23. August 2018