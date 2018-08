Ministri i brëndshëm Italian, Salvini, nën hetim për anijen Diciotti. Akuzat: Rrëmbim personi, arrest i paligjshëm dhe shpërdorim detyre

Matteo Salvini dhe shefi i tij i stafit në Ministrisë së Brendshme Matteo Piantedosi hetohen për rrëmbim personi, arrestim të paligjshëm dhe shpërdorim të detyrës. Vendimi është marrë mbrëmë nga prokurori i Agrigento Luigi Patronaggio, pas një ditë që filloi me marrjen në pyetje në ,sheshin Clodius të dy zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme në zinxhirin e komandës, që çoi në ndalimin në fillim të zbarkimit në Lampedusa dhe pastaj të Catania të 177 emigrantëve të shpëtuar nga anija Diciotti, nga Roja Bregdetare italiane.

Prokuroria në këtë pikë do të vendosë kë do dëgjojë dhe kur, ndërkohë që “çdo vlerësim negativ i vendimeve të marra nga Salvini ‘- shpjegon prokurori – duhet të jenë subjekt i autorizimit nga ana e Senatit (kreu i Ministrisë së Brendshme dhe nënkryetar i Këshillit është në fakt një senator i Lega Nord) . “Është një turp, ata nuk do më ndalin”, vjen reagimi I menjëhershëm i liderit të Lega Nord, shkruan Corriere della Sera.