Mësojeni tani! Nëse doni t’i shfarosni rrudhat, ndaloni së bëri këto…

Është e vërtetë se procesi i plakjes mund të shkaktojë rrudha në avancim – prodhimi i kolagjenit përkeqësohet ndërsa vitet kalojnë.

Por ae dini se ka shumë shkaqe të tjera të rrudhave, përveç plakjes?

Ushqimet me sheqer

Ne të gjithë e dimë se një nga problemet e shumta që mund të ndodhë nëse konsumoni ushqime që kanë shumë sheqer në to është shtimi në peshë. A jeni të vetëdijshëm se çdo gjë me sheqer mund të shkaktojë dhe shumë rrudha?

Sipas shkencëtarëve, sapo sheqeri është në trup, lidhet me lloje të ndryshme të proteinave.

Disa nga këto proteina janë elastina dhe kolagjeni, dhe të dyja janë komponente strukturore të lëkurës. Ndërsa sasia e elastinit dhe kolagjenit zvogëlohet, lëkura bëhet e prirur për zhvillimin e rrudhave.

Sigurohuni që të kufizoni në mënyrë të konsiderueshme marrjen e ushqimeve me sheqer për të parandaluar rrudhat dhe shumë probleme të tjera.

Pirja e cigares

Mijëra dhe mijëra toksina që futen në trupin tuaj çdo herë që ndizni një cigare.

Shumë prej këtyre substancave helmuese që ju thithni shkaktojnë dëme në enët e gjakut, të tilla si ato që ofrojnë oksigjen dhe lëndë ushqyese që përmbajnë gjak në lëkurë.

Sapo qarkullimi në lëkurë të pengohet, lëkura mund të përfundojë e dëmtuar, siç dëshmohet nga formimi i rrudhave.

Nëse dëshironi të dukeni të rinj, lini duhanin. Bëni të njëjtën gjë nëse nuk doni të vdisni të rinj – pirja e duhanit është e lidhur me një numër problemesh shëndetësore, të gjitha këto janë shumë, shumë serioze!

Shumë diell

Ne kemi nevojë për diell sepse është një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës D. Megjithatë, është e rëndësishme të kufizoni ekspozimin ndaj tij, sepse mund të rrisë rrezikun e kancerit të lëkurës dhe plakjen e parakohshme.

Disa nga shenjat e ndryshme të plakjes së parakohshme të lëkurës janë rrudhat.

Sidomos nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 4 pasdite, bëni çmos që të largoheni nga dielli. Nëse nuk mund të qëndroni në ambiente të mbyllura gjatë atyre periudhave, përdorni krem dielli që ka një SPF prej 30 ose më shumë.

Është gjithashtu një ide e mirë të mos përdorësh shtretër për nxirje artificiale dhe llampa pasi ato janë vetëm versione të vogla të diellit.

Ekspozimi ndaj ndotjes

A jetoni në zemër të qytetit? Pastaj shanset janë që brenda pak vitesh do të keni më shumë rrudha se sa dikush në moshën tuaj, por që jeton në fshat.

Ekspertët e lëkurës thonë se kontakti i rregullt me ajrin e ndotur mund të përshpejtojë plakjen e lëkurës.

Nëse largimi nga qyteti nuk është i mundur, kujdesuni që të pastroni lëkurën tuaj veçanërisht gjatë natës para se të shkoni në shtrat për të hequr qafe ndotës që mund të shkaktojnë dëme të lëkurës.

Gjithashtu, mos përdorni përbërjen dhe produkte të tjera kozmetike që përmbajnë përbërës të ashpër. Sa më shumë që të jetë e mundur, zgjidhni për ata që janë të gjithë-natyrore, organike dhe jo-hypoallergjenike

Shumë stres

Ndotja nuk është aspekti i vetëm i rrudhave që jetojnë në qytet, por edhe stresi. Nëse jeni duke jetuar një jetë shumë të stresuar të përditshme ka gjasa që ju të përfundoni duke treguar disa vite më shumë se mosha juaj!

Në këto kohë, askush nuk mund të shmangë stresin. Megjithatë, është e mundur të kufizosh masën e stresit.

Kërkoni mënyra për të zvogëluar nivelin tuaj të lartë të stresit. Ka kaq shumë prej tyre përreth – nga të bërit yoga, të kesh një masazh, të dëgjosh muzikë.

Gjithashtu, bëni ushtrime dhe hani ushqime të shëndetshme që ta keni trupin tuaj të mbrojtur nga stresi.

Nuk flini mjaftueshëm

Stresi mund të shkaktojë shumë probleme, dhe njëri prej tyre është pagjumësia. A e dini se një shkak tjetër i rrudhave që nuk është i lidhur me plakjen është pamundësia për të marrë një gjumë të mirë natën?

Nëse jeni të stresuar dhe një insomniak, lëkura juaj është në rrezik të madh!

Duke u marrë me stresin, pagjumësia do të shkojë më vete. Ju gjithashtu mund të provoni disa mjete të natyrshme për pagjumësi, siç janë marrja e çajit të kamomilës ose lëngu i qershisë, ose përdorimi i vajrave esenciale me efekt relaksues.

Ka shumë shkaqe të tjera të pagjumësisë, përveç stresit, siç janë kushtet e caktuara mjekësore. Është një ide e mirë për ju të kërkoni ndihmën e një mjeku në identifikimin e shkakut.