Me pjatën e patateve dhe mish në dorë, bluza e kamarierit vlonjat po bën namin

Një video e lezeçme që tregon një lloj tradite karakteristike shqiptare po qarkullon kohët e fundit në internet.

Në të duket një prej kamarierëve të një lokali në qytetin e Vlorës, ku po zhvillohet një dasmë.

Në pjesën e pasme të bluzës së kamarierit shkruhet:

Keep Calm and Merre mishin me vete në fund”.

Në fund të fundit, a nuk është kthyer në një zakon të shqiptarëve që në fund të dasmës, veçanërisht kur ushqimi ka qenë i mirë, të preferojmë që mishin e ngelur ta fusim në qese apo në letra alumini dhe ta marrim me vete?

E pra, të zotët e lokalit dhe i zoti i dasmës ka menduar më së miri për këtë detaj të zakonit tonë, duke ua bërë edhe më të lehtë punën dasmorëve.