Me 9 kile suxhuk, familja nga Kosova “tërbon” doganierin zviceran

Një ngjarje sa e veçantë edhe humoristike ka ndodhur me një familje shqiptare që jeton në Zvicër, e cila ishte nisur për në vendbanim, pas disa pushimeve të shkurtra në Kosovë.

Familja kishte marrë me vete rreth 9 kilogramë suxhuk, gjë e cila iu duk jo normale doganierit. ai u kërkoi shqiptarëve që ta hidhnin suxhukun dhe pasi u largua rreth 100 metra nga kufiri, nisi ta provonte vetë.

Çfarë ndodhi më tej e tregon një prej dëshmitarëve, i cili ka rrëfyer gjithçka në mediat online.

Legenda jemi

doganieri zvicron e roku shipen me 9kg suxhuk ne kufi…dhe i tha:hudhe suxhukun ne kontanjer,ose zurück…shipja zurück tha, shkoj nja 100m larg kufirit dhe u ul dhe filloj ta hane suxhukun,i doxh nja 3 laka…i ra keq me e hudh…doganieri e pa nga larg dhe duke menduar: ki e ka vendos krejt ta hane,do me semuhet ketu ne kufi…dem kushtoje ma shum,me thire mjekun,ndihmen e shpejt,etj….e thiri shipen: mere suxhukun,fejtu ne zvicer sejt mos ti shof.”