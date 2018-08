Marrëdhënia e nënës së Stresit me Keisin, nuk është siç e mendoni

Keisi arriti t’ia zbuste zemrën djalit të fortë nga Tropoja dhe u dashuruan kokë e këmbë me njëri tjetrin. Pas tre vitesh lidhje, Stresi dhe Keisi kurorëzuan në martesë dashurinë e tyre pa shumë bujë siç i pëlqen Keisit, ndërsa dasma do të jetë tejet madhështore. Dhe tanimë, Stresi do të ndjekë rrugën e dashurisë dhe do të zhvendoset në Kanada pranë Keisit, duke lënë pas Shqipërinë dhe muzikën.

Mirëpo si janë marrëdhëniet e nuses së re me të ëmën e reperit?

Më herët në një intervistë për “Rudinën”, nëna e Stresit u shpreh se Keisi është një vajzë me vlera dhe se e do shumë.

Ndërsa sot, kemi marrë edhe versionin e nuses së re, e cila e pyetur nga ndjekësit, u përgjigj: “Nuk i shkon ti thuash vjehërr sepse e kam si shoqe”.