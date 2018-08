Lori Hoxha ka një mesazh shumë të qartë për të gjithë personat negativ

Lori Hoxha është një ndër vajzat më të komentuara në rrjete sociale, për stlilin e saj unik në të veshur, apo edhe në udhëtimet që shfaq në rrjetet sociale.

Nëse hedh një sy nëpër komentet e fotove, duket se fansat janë të ndarë në dy grupime: ata që janë përbetuar të bëjnë komente negative për gjithçka dhe ata që e mbrojnë me mish e me shpirt fashionistan shqiptare.

Mirëpo në një bashkëbisedim në “Instagram” me ndjekësit e saj, Lori Hoxha dha një mesazh shumë të qartë për këdo që humb minuta nga jeta e tij duke shpërndarë negativitet në faqen e saj.

“Unë nuk merem më me budallikun e njerëzve. Unë qesh me injorancën dhe injoroj githçka që nuk më ndihmon të rritem. Nuk kam pasur më parë besim në vetvete, por tani që kam, nuk do të lejon që njerëz të papërshtatshëm ta marrin këtë gjë nga unë.” – shkruan Lori Hoxha.