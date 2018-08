Largohet vapa përvëluese, reshje shiu në disa zona të vendit

Ne Tirane dhe ne disa zona te vendit vapa dhe i nxehti ia kane lene vendin shiut te merkuren.

Duket se moti sot dhe neser do te sjelle surpriza, pasi do te shoqerohet jo vetem me ulje te temperaturave por edhe shiu.

IGJEUM njofton:

Sot pasdite (e mërkurë, dt.15), në orët e para, pritet nivel “I MODERUAR” i rrezikut në të gjitha qarqet e vendit, përjashtuar qarkun Korçë, ku pritet nivel “I ULËT” (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).

Përsëri, në zona të vogla mund të ketë nivel më të lartë rreziku, konkretisht qarku Shkodër (Jugperëndim).

Por, në orët e fundit të ditës së sotme dhe nesër (e enjte, dt.16) rreziku do tё pësojë rënie, më e ndjeshme në Qendër dhe në Jug.