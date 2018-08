“Kryetari i PS më çoi vajzën prostitutë në Gjermani, shet drogë në lokal”

Një denoncim i pazakontë për kryetarin e Partisë Socialiste në një prej lagjeve të Elbasanit ka mbërritur në redaksinë e Sali Berishës nga një nënë.

Në këtë denoncim thuhet se Durim Koçi ka marrë vajzën e mitur të zonjës në fjalë dhe disa shoqe të saja, për t’i dërguar në Gjermani si prostituta.

Zonja thotë se ka bërë denoncim në polici, por askush nuk ka bërë asnjë gjë për ta ndihmuar.

Ajo shton se Durim Koçi ka edhe një lokal në qytetin e Elbasanit ku të rinjtë konsumojnë dhe shesin drogë.

Publikimi i plotë i Sali Berishës:

Kryetari i PS ne Elbasan, trafikant prostitucioni!

Lexoni letren e nje nene qe narkokryetari i ka e rrembyer vajzen. sb

“Doktor ju përshëndes!

Uroj të jeni mirë e të kaloni qetë pushimet familjarisht!

Një nënë nga Elbasani me dha nje letër për ju.

Letrën po jua dërgoj me foto, ndërsa teksti i saj është si më poshtë:

I Nderuar Zoti Berisha duke qenë se je zëri i fuqishëm doja të denoncoja DURIM KOÇIN, KRYETARI I PS-së për lagjen Visarion Xhuvani Elbasan.

Unë që po ju shkruaj jam një nënë që prej 8 mujash ky maskara ka marrë vajzën time bashkë me dy shoqet e saj për prostituta në Gjermani.

Kam denoncuar dhe në Policinë e Elbasanit por nuk kam marrë asnjë përgjigje.

Ju lutem Z. Berisha publikojeni këtë por anonim të lutem.

Ky ka dhe një lokal i cili quhet ATLAS në të cilin shpërndahet drogë dhe aty kam parë shumë djem të cilët pinë hashash dhe shpërndajnë.

Jam me shpresa që vajza ime të kthehet në shtëpi bashkë me shoqet e saj dhe ky bastard meriton burgun”.