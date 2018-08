Kërcënohet me jetë polici që heton skandalin e djalit të deputetit të PS

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë publike dy mesazhe që i kanë ardhur në adresën e tij, në lidhje me denoncimin nga një vajzë të djalit të deputetit të PS-së në Krujë.

Sipas dërguesve, oficeri i policisë që ka në dorë dosjen e djalit të deputetit Rrahman Rraja është kërcënuar me jetë.

Denoncimi i ish-kryeministrit Sali Berisha:

Kërcënohet me jetë nga bandat e Partisë oficeri që po hetonte skandalin e djalit të deputetit te narkopartisë Rraja.

Lexoni mesazhet e policit dhe qytetarit dixhital! sb

“Pershendetje Dr une qe po ju shkruaj jam punonjes i policise Komisariatit nr 6, z. Sali Berisha sot mesova sa vlen lekura e nje oficeri policie, sot rreth ore 18 eshte paraqitur ne Komisatiatin e Policise nr 6, Oficeri Policise gjyqesore ne komisariatin e Krujes Emiljano Nuhu, ku ka kallezuar shtetasit Redjan Rraja dhe Ramazan Rraja keta shtetas kan kanosur me jete oficerin Emiljano Nuhu, ky oficer ka qen duke hetuar Dosjen penale ne ngarkim te djalit te deputetit Te krujes Rraman Rraja, Per perdhunim te shtetase Xhesila Maloku. Oficeri i Policise eshte kercenuar me jete nga njerzit e deputetit te krujes, kercenimin e ka bere Redjan Rraja, Ramazan Rraja, duke i then oficerit qe po na hetove me ne do te zhdukim ty dhe familjen tende.”

“JU LUTEMI DOKTOR PUBLIKOJE KETE LAJM VETEM TEK JU MUND TE GJEJME ZGJIHJE PER PADREJTESIT QE I BEHEN KETIJ POPULLI.

ME URDHE TE ORGANIZATES KRIMINALE QE DREJTOHET NGA DEPUTETI I KRUJES RRAMAN RRAJA, NARKO POLICI I KOMISARIATIT NR 6, PAL MARKU KA URDHUR PRISHJEN E PAMJEVE FILMIKE TE NJE LOKALI NE UNAZEN E RE, VENDI KU U KERCENUA ME JETE OFICERI I POLICISE EMILJANO NUHU, I CILI PO HETONTE PROCEDIMIN PENAL TE DJALIT TE DEPUTETIT RRAMAN RRAJA,

KJO ESHTE POLICIA QE DUAM,

RASI NUK ESHTE REFERUAR NE PROKURORI, NGJARJA PO FSHIHET NGA POLICIA.”