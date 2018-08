Këngëtarja shqiptare merr propozimin më të çuditshëm

Ajo është një ndër femrat më seksi të showbiz-it botëror që di të tërheqë vëmendjen jo vetëm me këngët e saj, por edhe me pamjen e saj. Bëhet fjalë për këngëtaren me origjinë shqiptare, Rita Ora, di të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes me fotot provokuese që poston në rrjetet sociale.

Ditën e djeshme Rita ka postuar në Instagram një foto ku shfaqet më seksi se kurrë. Pikërisht kjo foto ka tërhequr edhe vëmendjen e prezantuesit të njohur të “BBC”-së, Nicholas Grimshaw, i cili ka një kërkesë të veçantë ndaj këngëtares shqiptare.

“A do ta bëjmë atë bebin?”, i ka shkruar prezantuesi i njohur Rita Orës.