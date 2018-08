Këngëtari shqiptar kërcënon kameramanin në mes të intervistës

Një incident ka ndodhur gjatë intervistës së gazetares së “Edicionit Veror” në ABC News, me këngëtarin shqiptar Seven Saraçi.

“Anabel” raporton se pa nisur ende mirë intervista, Seven kërcënoi kameramanin duke i kërkuar atij ta fikte kamerën ndryshe do t’ia thyente.

I shtrirë në shezlong, buzë detit të jugut nuk vazhdoi më tepër se disa sekonda të përgjigjej dhe më pas iu drejtua i revoltuar kameramanit duke kërkuar që të fikte kamerën.

“A do të të thyej kamerën? Do të ta thyej?”, u dëgjua të thoshte teksa u ngrit në këmbë për të vazhduar konfliktin me ta.

Gazetarja Genta Hodo tregoi se reagimi i tij erdhi pas dy orësh pritje nga ana e tyre.

“Duke qenë se Seven konsiderohet si këngëtar i momentit që gjeneron shumë klikime në Youtube menduam ta intervistonim nga afër. Pas 2 orësh në pritje të tij dhe pas asnjë mesazhi anulimi paraprak ndodh edhe ky incident!”, sqaroi ajo për “Anabel”.