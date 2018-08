“Do më pëlqente me Gjikon”, Kallashi “i ngrin” buzëqeshjen Elita Rudit

Kallashi ishte e ftuar së fundmi në “Elite show” ku tregoi se në Zvicër punonte në një club kërcimtare, por tani nuk merret më me atë punë.

Ajo u shpreh se me ardhjen në Shqipëri do i përkushtohet këngës e do nxjerrë videoklip të ri.

“Me cilin këngëtar e kishe bërë një bashkëpunim?”, e pyeti Elita, Kallashin.

Dhe kërcimtarja u përgjigj: Me Gjikon do të më pëlqente.

“Me Gjikon? Ndoshta në të ardhmen mundesh ta bësh”, i tha Elita duke qeshur e sforcuar pasi siç duket nuk e priti mirë këtë deklaratë.