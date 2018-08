Sipas shifrave të INSTAT është rritur numri I tursitëve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri.

Në muajin Korrik në Shqipëri kanë hyrë 1. 028.182shtetas ku 600 prej tyre kanë qenë turistë.

Krahasuar me Korrikun e 2017 numri i turistëve të huaj është rritur me 19%. Numri I shtetasve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri është rritur me 12.4%.

Hyrjet më të larta të shtetasve të huaj kanë qenë nga Greqia ku numërohen 54,594 persona.