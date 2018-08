Ja kush ja rrëmbeu zemrën Drake

Drake ka nisur një romancë të re me modelen 18 vjeçare Bella Harris pas një kohë të gjatë që kane qënë miq me njëri tjetrin.

Duke bërë shaka këngëtari ka thënë se dëshiron dikë e cila nuk është marrë me asnjë të famshëm akoma,e ndoshta Bella është një prej tyre.

Harris sapo ka mbaruar shkollën e mesme dhe gjatë verës është parë në disa nga ndalesat e turit të Drake. Nuk dihet se çfarë po ndodh me të dy por modelja postoi disa foto me këngëtarin ku dukeshin mjaft rehat me njëri tjetrin nën përshkrimin: ‘nuk do të doja të isha në asnjë vend tjetër’ duke e shoqëruar me një zemer blu