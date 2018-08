Ja kush është vrasësi i dyfishtë i arrestuar në Pukë që përfundon 20 vjet në burg

Nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë dhe forcave Operacionale të DVP., Shkodër, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, u kap dhe u ndalua personi i shpallur në kërkim.

Ndue Memaj, 39 vjeç, banues në Lezhë.

Ndalimi i tij u bë pasi me 03. 11. 1999 ka vrarë me armë zjarri shtetasit J. N., dhe A. H., dhe për këtë ngjarje, Gjykata e Apelit Shkodër me vendim nr. 407 dt 07. 11. 2013 e ka dënuar me 20 vite burg për veprat penale “Vrasja me paramendim” e “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i arme?ve, arme?ve shpe?rthyese dhe i municionit”, parashikuar nga nenet 78 e 278/2 të Kodit Penal.