Ishte shtrirë me të dashurën, i riu përballet me një situatë kur dëgjon zhurmë

Një djalë i ri në Greqi që dëgjoi se makina e tij ishte vene ne shenjestren e hajduteve jashte shtepise, nuk hezitoi të dilte lakuriq në rrugë për të kapur hajdutin.

Sic e shihni edhe ne foton me lart, i riu nuk e ka menduar dy here daljen me vrap nga shtepia ne oret e vona te mbremjes per te shpetuar makinen e tij.

Stephen Cullen raportojne mediat, ishte shtrirë bashkë me Nicola Baldwin në shtrat dhe po shihnin TV, kur papritmas ata dëgjuan zhurmen e makinës qe po perpiqej nje djale i ri ta grabiste.

Kur doli ne dritare, ai pa një të ri duke u përpjekur për të hapur Range Rover dhe pa menduar, pavarësisht nga fakti se ishte i zhveshur, menjëherë vrapoi jashte.