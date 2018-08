Horoskopi i Gushtit nga zonja Meri: Kjo shenjë Horoskopi e fillon muajin me skandale e lajme të këqia

Ky është parashikimi i yjeve për muajin Gusht sipas Meri Shehut: Ditët e para të gushtit janë akoma nën ndikimin e Eklipsit Hënor.

Tani në këtë periudhë do fillojnë të bëhen llogaritë e ndryshimeve që kemi bërë apo humbjeve që kemi pasur këto 5 muajt e fundit. Në datë 8 gusht Urani fillon të lëvizë ne te kundert per rreth 5 muaj. Tani ne kete periudhë do fillojne te behen llogarite e ndryshimeve qe kemi bere apo humbjeve qe kemi pasur keto 5 muajt e fundit.

Kurse në 11 gusht do kemi Eklips e Diellit. Ai do ndikojë tek Luanet, Ujoret, Akrepët dhe Demet e lindur ne dhjetediteshin e dyte. Ky është eklips i pjessheëm Diellor dhe Super Hene. Nuk do jete e lehte te mbahen premtimet qe jane dhene. Lidhja e veshtire e Aferdites me Saturnin nuk favorizojne lidhjet errotike dhe çështjet ekonomike.

Kurse në datë 19 Mërkuri kthehet ne pozicion te drejte keshtu qe marrin fund keqkuptimet. Në datë 26 gusht do kemi henen e plote dhe ndikon tek Peshqit, Binjaket, Virgjereshet dhe Shigjetaret te lindur ne dhjetediteshin e pare te shenjes se tyre. Kjo Hene e plote eshte shume e rendesishme

Krijon nje klime shume te favorizuar bashke me lidhjen trekendeshe Saturn Uran, do kete realizim endrrash idesh prototipe dhe rrugezgjidhjet sjellin plotesim njofton Meri. Ja parashikimi:

Dashi kryesisht do merret me ceshtje ekonomike dhe nga mesi i muajit me ceshtje personale sentimentalePer pune e karriere vetem nga fundi i muajit behet fjale.

Demi do te preket nga Eklipsi Diellor ne ceshtje familjare dhe ligjore Antagonizem Fillon clirimi mbas dt 19 dhe pastaj kemi udhetime e ceshtje qe perparojne me sukses

Binjaket do te duan te bejne nje sulm ne dhjetediteshin e pare te Gushtit per te marre me shume force tani qe te tjeret jane si ne pushime Por prape diku do hasin nje pengese te paparashikueshme Kujdes ekonomia dhe skandalet.

Gaforrja do leviz ne nje terren te panjohur dhe te veshtire per te ne ceshtjet e rendesishme te saj Mbas dt 19 Fillojne sqarimet dhe ditet e bukura per Gaforret si edhe marreveshjet e planet apo jeta personale merr drejtim.

Luani do te perfitoje ne gjysmen e dyte te Muajit Gusht nga Eklipsi i Diellit ne Shenjen e Vet dhe henen e re duke bere fillime te reja dhe duke u cliruar nga nje situate shume konfuze e shperthyese.

Virgjeresha duket sikur do luftoj me te gjitha fantazmat e se kaluares ne pune e ne jete personale si edhe ne psikologjine e vet.Mbas dt 23 fillon nje moment me i qete dhe produktiv ne jeten e saj

Peshorja do te kaloje nje moment pasigurie ne jeten personale ku cdo gje mund te permbyset derisa mbas dt 12 te filloj disi te marrin gjerat me per mire Do mendojne per fillime te reja apo starategji te re nga dt 26 e tutje.

Akrepi do ti shikoj gjerat pa rremuj ne gjysmen e pare te muajit Gusht dhe varet nga zotesia se cfarre takimesh apo te mirash materiale perfiton Shkelqimin dhe fillimin e ri mund ta rrembej me Eklipsin e Diellit ne Luan ne dt 12 dhe Fundi i muajit do jete romantik.

Shigjetari pret nje ndryshim te madh ne lidhje me jeten e vet apo bashkepunimet me jashte vendit Ky ndryshim vjen me vendime te medha ne mneyren e jeteses e cila tashme do behet ne nje drejtim te ri.

Bricjapi do has ne pengesa deri ne dt 19 persa i perket ekonimise dhe detyrimeve apo sqarimeve me baze errotike Me pas gjerat sikur arrijne kulmin dhe fillojne te zgjidhen Marsi do futet ne Shenjen e dtyre mbas dt 20 dhe kjo u jep force dhe pushtet.

Ujori mund te njohi njerzit e gabuar apo te beje plane te gabuara dhjetediteshin e pare te Muajit ose te rregulloj gabimet e meparshme Por gjithsesi nje person i rendesishem apo nje prpozim i fuqishem i del perpara Ekonomia pexon nje zhvillim me lekundje ne fund te muajit.

Peshqit hmmm mezi presin ti japin fund nje ankthi te madh ne lidhje me jeten e perditeshme ngacmimet shendeti dhe punen per ti marre me pas frenat e tyre ne dore.Mbas dt 13 iken nje detyrim dhe gjerat clirohen.Mbas dt 20 cdo gje vjen per se mbari me fat para dashuri dhe plane te realizuara Hena e plote ne shenjen e tyre sjell romance dhe shplodhje.