Horoskopi ditor: 3 gusht 2018

Dashi

Në dashuri duhet të tregoheni më të qetë dhe të durueshëm, sidomos nëse jeni në pritje të konfirmimeve të rëndësishme nga ana e partnerit/es tuaj. Parashikohet një ditë mjaft e ngjeshur në punë, ndaj përgatituni për tu përballur me të papritura të vogla.

Demi

Kjo e premte është mjaft e rëndësishme për të rigjetur harmoninë në dashuri dhe për të mposhtur të gjithë ato tensione të cilat së fundmi ju kanë bërë tejet nervoz. Po afron një moment kthese.

Binjakët

Ky është një moment shumë i mirë force dhe dinamiciteti, i cili do ju lejojë që të rikuperoni terren në vendin e punës, ku së fundmi keni pësuar luhatje. Tregohuni të vendosur dhe të sigurtë në veten tuaj, në mënyrë që të siguroni çështje të rëndësishme. Do të jetë e nevojshme që në familje të bëni paqe.

Gaforrja

Nuk duhet të ngurroni që të shprehni pikëpamjet tuaja, sidomos në dashuri. Nëse do të jeni më shumë komunikues në raport me partnerin/en do të arrini që të zgjidhni sa më parë keqkuptimet. Në vendin e punës parashikohen të reja të rëndësishme.

Luani

Janë ditë të cilat përgjithësisht ju shohin të hutuar, ndoshta për shkak të një konfuzioni i cili nuk ju lejon që të bëni një zgjedhje të rëndësishme në dashuri. Në vendin e punës parashikohen bashkëpunime tejet interesante.

Virgjëresha

Në këtë moment është e rëndësishme që të mos dorëzoheni përpara provokimeve të të tjerëve, për shkak se mund të ketë reagime të tepruara. Në momentin që do të jeni nervoz prireni të bëheni tejet agresiv, por kjo e premte ju fton që të jeni tejet të kujdesshëm, sidomos në dashuri.

Peshorja

Ky është një moment i rëndësishëm për të parë të gjitha projektet tuaja. Do të shfaqeni shumë naiv, ndaj nuk do e keni të lehtë që të bëni ndryshime të papritura sipas rastit.

Akrepi

Në këtë moment është e rëndësishme që të mos druheni të guxoni më shumë në dashuri, sidomos nëse më në fund janë rizgjuar emocionet e së kaluarës. Mundohuni që në vendin e punës të jeni më të kuptueshëm me bashkëpunëtorët tuaj.

Shigjetari

Kjo e premte do ju shohë tejet nervoz dhe të tensionuar, ndoshta për shkak të ndonjë situate që ka mbetur hapur në familje ose në dashuri. Mos lejoni që ankthi i punës t’iu mposhtë, për shkak se duhet të jeni më të përqendruar për të përfunduar në kohë një projekt të ri.

Bricjapi

Ky është një moment i rëndësishëm për të kryer eksperimente të reja në vendin e punës dhe për të hapur horizontin tuaj edhe me kolegët. Në dashuri parashikohen përgjigje pozitive dhe të reja të rëndësishme.

Ujori

Jeni në kërkim të disa zgjidhjeve që kanë të bëjnë me çështje ekonomike dhe që së fundmi ju kanë vendosur nën tension. Mos u dekurajoni, pasi tashmë do të keni gjithçka që ju duhet për të përballuar çdo pengesë. Kjo ditë do ju gjejë të pavarur në vendin e punës.

Peshqit

Do të keni mundësi që në vendin e punës të korrni suksesin e dëshiruar, por vetëm nëse do të jeni të gatshëm të pranoni edhe ndonjë kritikë nga ana e një bashkëpunëtorit tuaj. Me partnerin/en do të bëni paqe, por mos jini shumë kokëfortë.