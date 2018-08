Historia që të këput shpirtin, familja me tre fëmijë me valixhet gati: Presim ditën e natën

Çifti bashkëshortor nga Kosova dhe tre fëmijët e tyre janë duke pritur prej 50 ditësh me radhë me valixhet gati per tu debuar nga Franca.

Pashke dhe Gustin janë ulur në kanape me tre vajzat e tyre, Denisa 8, Daniella 6 dhe Valentina 3-vjeçare. Në një kënd të dhomës janë vendosur disa valixhe që janë duke pritur për 45 ditë me radhë. “Na u tha që ata mund të vinin në çdo kohë për të na kthyer në Kosovë”, thotë Pashke. “Po presim. E pamundur për të lëvizur, fëmijët duhet të qëndrojnë rregullisht me ne. Nuk mund të bëjmë asgjë. Dhe duhet të shkojmë për çdo ditë në xhandarmëri në Gray, 34 kilometra “.

Gjendja e familjes shqiptare Pervorfi, ka prekur shumë banorë të fshatit. Bruno Passard, personi i cili për herë të parë iu doli në ndihmë, rregullisht i shoqëron ata që nga ardhja e tyre në fshat. Ata thonë se janë kërcënuar në vendin e tyre për arsye fetare dhe politike. Familja është e krishterë dhe një pakicë shumë e vogël në Kosovë. Ata kishin zënka me një fqinj “i cili ishte pjesë e mafias. Nuk kishim zgjidhje tjetër përveçse të shkonim për hir të dy vajzave tona. E treta ka lindur në Francë”.

Ata arritën në Besançon, jetonin në Bethoncourt, pastaj Saint-Loup-sur-Semouse dhe më në fund Angirey ku i tërë fshati i pranoi me dashuri, shkruan “L`est Republicain”, njofton Albinfo.

Tre vajzat janë të regjistruara në shkollën në Gy. Gustini jo vetëm që e ka fituar lejen e punës, por edhe një kontratë të përhershme në një kompani të Arc-lès-Gray. Pashke pastron tek tre familje në Angirey. Ajo është gjithashtu një vullnetare në “Secours Catholique”. Çifti flet rrjedhshëm gjuhën frënge.

“Dhe pastaj një ditë shkova në `Pôle Emploi` ku më këshilluan të bëja një trajnim. Në dokumente e mia shkruante se më ndalohej të punoja. Gustin gjithashtu është dashur të ndalojë, edhe pse kishte një kontratë të përhershme. Dhe që nga muaji qershor ne po presim”.

“Për ne, është e pakuptueshme”, shton Bruno Passard. “Ata janë njerëz shumë të integruar, të cilët kanë bërë lidhje shumë të forta kudo që janë paraqitur, por edhe këtu gjithashtu. Fëmijët janë të bukur dhe ata mësojnë shumë mirë në shkollë. Padrejtësia që iu është bërë atyre, vështirë se është e durueshme. Dhe pastaj kompania është mbështetur në Gustin dhe aftësitë e tij mekanike. Ne shpesh po dëgjojmë liderët e biznesit të cilët thonë se nuk mund të gjejnë një forcë pune. Më e keqja është se familja nuk do ta shkelë ligjin. Ata kanë përgatitur valixhet e tyre dhe janë duke pritur tashmë 50 ditë”.