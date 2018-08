Shkoi të merrte nusen, policia zbulon shkakun e rrëzimit të helikopterit në Korcë

Policia ka dhene shkakun paraprak te rrezimit te helikopterit te nje shoqerie ajrore diten e sotme ne Korce. Ngjarja ndodhi te dielen ne unazen e qytetit teksa dhenderi me pilotin po shkonin per te mare nusen me avion.

Sipas burimeve te policise, më datë 05.08.2018, në afërsi të vendit të quajtur “Kryqëzimi i Ersekës”, pranë Unazës në Korçë, si shkak i një manovrimi të gabuar në ulje, është rrëzuar në një shesh pushimi, helikopteri i një shoqërie private me pilot shtetasin A.L dhe pasagjer shtetasin G.H.

“Për pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale të helikopterit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes”, tha policia.