Ndodh cudia në Tropojë, gjykata del mbi gjykatën dhe lejon shkatërrimin e Valbonës

Gjykata e Tropojes del mbi gjykaten e Apelit te Tiranes dhe anulon urdherin e ekzekutimit te permbaruesit per ekzekutimin e vendimit te dhene nga togat e zeza te shkalles se dyte per ndalimin e punimeve ne HEC-et qe po ndertohen ne lumin Valbone ne parkun Kombetar te lugines me te njejtin emer.

Lajmi eshte bere me dije nga shoqata Toka e cila njofton:

Sot date 1 Gusht, Kryetarja e shoqates TOKA, Catherine Bohne, shkoi tek zyra e permbaruesit ligjor ne Tropoje per t’u siguruar qe gjithcka ishte ne rregull me zbatimin e planifikuar te vendimit te Gjykates se Apelit ne Tirane per te ndaluar punimet e ndertimeve te Hec-eve nga Dragobia Energy ne Parkun Kombetar te Lugines se Valbones.

Me 24 Korrik 2018, permbaruesi i Tropojes kerkoi mbeshtetjen e policise lokale per te zbatuar ligjin per ndalimin e punimeve me 2 Gusht (dmth neser).

Permbaruesi nuk ishte i pranishem, por asistenti i tij tha: ” Po a nuk e keni marre zarfin qe ju kemi derguar?”

Kryetarja e TOKA, Catherine Bohne, shkoi tek zyra postare dhe mori letren e derguar ate mengjes, ku mesoj se Dragobia Energy Shpk dhe kompania Gener2 kishin dorezuar nje padi ne Gjykaten e Tropojes ku kundershtonin veprimet e permbaruesit zotit Eduard Mrishaj dhe ku pretendohej se zbatimi i tij i ardhur nga vendimi i Gjykates se Tiranes ishte i paligjshem.

Gjykata e Tropojes u mblodh me date 31 Korrik (dmth dje), pa dijenin e paleve per padine e vertete, dhe miratoi nje mase te perkohshme per te ndaluar veprimet e metejshme te permbaruesit, duke pezulluar vendimin perfundimtar.

Praktikisht, gjykata aprovoi nje urdher qe eshte ne favor te Hec-eve, por kunder kerkesave te banoreve.

Me cfare logjike pretendohet paligjshmeria e veprimit te nje punonjesi gjykate qe zbaton nje vendim te saj?

Ne padine e tyre te ngritur ne Gjykaten e Tropojes, kompanite pretendojne se vendimi per te ndaluar punimet eshte marre si pjese e padise qe vendos ne pikepyetje vlefshmerine e lejes se ndertimit te leshuar per Dragobia Energy ne Nentor te 2017-es. Kjo leje skadoi ne Maj te 2018-es. Kompanite pretendojne se meqe leja e ndertimit nuk eshte me e vlefshme, atehere asnje padi ne lidhje me kete rast nuk eshte e vlefshme.Eshte e vertete se leja e ndertimit skadoi ne Maj te 2018-es. Ne fakt, kjo do te thote se kompania ka qene duke punuar ilegalisht, pa nje leje ndertimi te vlefshme per dy muajt e fundit. Shoqata TOKA ngriti akuza penale kunder ketij rasti me date 19 Korrik 2018-te. Pas kesaj kompania argumentoi se ajo kishte aplikuar per nje shtyrje te lejes se ndertimit por qe nuk eshte miratuar nga KKT (Keshilli Kombetar i Territorit), pra nuk eshte faji i tyre qe ata nuk kane nje leje te vlefshme. Faktikisht, KKT u mblodh te enjten me 26 Korrik dhe leshoi 28 leje te reja por askund nuk permendej emri i Dragobia Energy.

Prandaj: 3 dite pasi KKT me sa duket vendosi qe te mos i jepte nje leje te re ndertimi kompanise, 2 muaj pas skadimit te lejes se kontestuar te ndertimit, dhe 2 muaj pas vendimit te gjykates per te ndaluar punimet e ndertimit, kompania e Dragobia Energy dhe Gener2 pohojne se pavaresisht deshtimit per te fituar ne gjykate si dhe per te marre nje leje te vlefshme, ata kane te drejten qe te vazhdojne ndertimet sepse, pak a shume, “dikush duhet t’jua kishte dhene lejen por nuk ka ndodhur keshtu.” Gjate rishikimit te vendimit te publikuar te Gjykates se Tropojes, ne verejme se gjykatesi thjesht i ka bere copy-paste argumenteve te kompanive te Hec-eve. Ai nuk u referohet kunder-argumenteve te permbaruesit. Njekohesisht, 27 banoret lokal dhe Shoqata TOKA, palet e padise se vertete, as nuk jane informuar per padine, as thirrur ne gjykate dhe aq me pak te jene informuar nga gjykata per vendimin e marre.

Gjykata e Tropojes propozon dhenien e nje vendimi perfundimetar me 31 Janar 2019-te. Si rrjedhoje, kompanite e Hec-eve lihen te lira qe te vazhdojne ndertimin ilegal pa nje leje te vlefshme, dhe ne nje kundershtim te hapur me Gjykaten Administrative te Apelit ne Tirane, si dhe perballe akuzave penale te ngritura.

“Ketu ne kemi te bejme me nje shembull konkret te iracionalitetit me te cilin qytetaret e Tropojes perballen cdo dite, muaj dhe vit,” tha Kryetarja e TOKA, Catherine Bohne. “Kompanite e Hec-eve, Dragobia Energy dhe Gener2, jane duke vazhduar ndertimet pavaresisht paligjshmerive te shumta te dokumentuara. Banoret lokal kane punuar sypatrembur dhe pa pushim per te vene drejtesi, duke kerkuar vetem zbatimin e drejte te ligjit shqipetar. Dhe kjo eshte pergjigjia qe marrin si shperblim nga gjykatat e tyre: Ne thjesht do t’ju bejme copy-paste argumenteve te kompanise dhe do te perkrahim te drejten e tyre per te vazhduar shkaterrimin e Lumit te Valbones, ska rendesi qe ata tani po shkelin haptas disa ligje me rralle, duke shperfillur disa akuza penale dhe njekohesisht vendimin e gjykatave shqipetare.”

Banoret lokal dhe TOKA do t’i ofrojne mbeshtetje te menjehershme zyres se permbaruesit, i cili me shume gjasa do te apeloje kete vendim tek Gjykata e Apelit ne Shkoder.

“Si per ironi te fatit, ky lajm vjen nje dite pasi gjykata vendosi qe te perkrah vendimin per te anulluar ndertimin e Hec-eve ne Lumin e Osumit, duke perdorur te njejtat argumente sic i kemi perdorur edhe ne per kauzen e Valbones,” shprehet Catherine Bohne. “Cdo here e me shume duket sikur Valbona eshte nje rast prove qe do te tregoje nese reforma ne drejtesi dhe zbatimi i drejte i ligjit eshte duke funksionuar sic duhet ne shqiperi, apo nese njerzit do te zgjedhin qe disa biznesmen te pasur te bejne si t’ju doje qejfi, duke perdorur menyra te ligjshme apo te paligjshme.”