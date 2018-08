Gjermania hap dyert për emigrantët, tashmë edhe me ligj

Gjermania do të hartojë dhe miratojë një ligj për migracionin. Ekspertët thonë se kjo do të duhej të ishte bërë me kohë, nëse Gjermania do që ta ruajë aftësinë konkurruese. Po çfarë sjell ligji?

Se si duket kur realiteti krijon fakte politike, kjo shihet më së miri nga gjendja e tanishme në Gjermani. Më shumë se katër dekada debate kundërthënëse nuk kanë dhënë fryte në përpjekjet për nxjerrjen e një ligji për migracionin në Gjermani. Grindjet kanë qenë të shpeshta, ndërsa zgjidhja ka munguar. Por realiteti dhe zhvillimet e fundit kanë krijuar fakte, për shkak të valës së refugjatëve dhe azilkërkuesve, por në radhë të parë për shkak të nevojës për fuqi punëtore. Burokracioa dhe rregullat e shumta në Gjermani nuk kanë mundësuar deri tani ardhjen e planifikuar të fuqisë punëtore në këtë vend.

Kur pengesat shndërrohen në nismë

Tani era ka ndryshuar drejtimin – Gjermania do të shndërrohet në një vend imigrimi. Madje edhe ministri i Brendshëm Horst Seehofer, e ka paraqitur një dokument që parashikon nxjerrjen e ligjit për migracionin. Kush mund ta mendonte pakjavë më parë, që pikërisht CSU dhe lideri i saj Seehofer, që frenonin në çdo rast për tërheqjen e punonjësve të kualifikuarr, do të dilnin me propozime të tilla. Për një ligj migracioni ka insistuar më së shumti Partia Socialdemokrate. E me këmbënguljen e saj kjo çështje është futur edhe në Marrëveshjen e Koalicionit.