Gënjeshtrat më të mëdha që gratë e martuara ua thonë burrave

Kush tha që gënjeshtrat janë të dëmshme? Ndonjëherë, që një lidhje të funksionojë më së miri, herë pas here duhen thënë disa gënjeshtra të bardha.

Të paktën në këtë konkluzion kanë dalë disa gra të martuara, të cilat rekomandojnë këto 6 gënjeshtra si të duhurat në një marrëdhënie të shëndetshme.

1 – Seksi ishte i mrekullueshëm

Edhe nëse nuk është duhet ta thoni sa më shpesh këtë fjali. Kjo bën që ta mbani bashkëshortin të kënaqur edhe nga egoja por edhe të tregoni se marrëdhënia vazhdon ende të jetë si më parë.

2 – Trupi yt është në formën e duhur

Edhe kur bashkëshorti juaj ka filluar të vërë bark, nuk është nevoja të bëheni e keqja e historisë. Pa diskutim që morali i tyre në këto momente nuk është edhe aq lart, ndj te ju duhet të gjejnë mbështetje edhe pas shumë kohësh.

3 – Për mua je akoma shumë seksi

Pasioni shuhet me kalimin e kohës kjo është e vërtetë, por është edhe përgjegjësia e femrave. Bëhuni lloji i femrës që e stimulon pasionin. Bshkëshorti juaj ka nevojë të dëgjoj fjalë të tilla.

4 – Më pëlqeu dhurata që më dhe

Asnjëherë mos shprehni pakënaqësi për gjërat që ju dhuron bshkëshorti. Jepini vlerësimin e duhur, (të paktën për përpjekjen) pasi në të kundërt do shkaktoni një debat të kotë, dhe vetëm sa do e bëni të mërzitet me ju.

5 – Nuk e kam problem që po del me shokët

Sigurisht që e keni problem, por kjo nuk do të thotë që shtëpia juaj e re, të kthehet në një burg për bashkëshortin. Bëjeni martesën të lirë, dhe tregoini që pavarësisht të gjithave asgjë nuk ka ndryshuar.

6 – Jo nuk km blerë gjë, i kam pasur këto rroba

Nuk është nevoja që bashkëshorti juaj të dijë çdo blerje që bëni. Financat janë motiv i madh për debat. Mos e nisni një të tillë.