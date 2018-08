Kryeministri Edi Rama po shijon pushimet e tij në jug bashkë me familjen. E teksa na tregon thuajse çdo ditë ndonjë foto nga pushimet e tij, këtë herë ka ndarë me fansat e “Instagram” një video te shkurtër me të voglin Zaho.

Babë e bir janë futur në det dhe Kryeministri Rama po i mëson Zahos se si të zhytet, duke parë atë.

Dhe në fund, duket se të dy ia dalin më sukses. Zaho e mori mësimin e ditës./Lajmifundit.al