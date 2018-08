Fier, policia e arreston për vjedhjen e një celulari, të dyshuarit i gjendet drogë

Nje person i dyshuar per vjedhjen e nje celulari eshte arrestuar me droge nga policia e Fierit. Lajmi u be me dije nga burime zyrtare qe thane se specialistët e Sektorit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin Ermand Ramaj, 21 vjeç, banues në Fier.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në banesë dyshohet se i ka vjedhur telefonin celular shtetases E.K, 33 vjeçe, banuese në Fier.

Gjatë kontrollit të banesës së tij, iu gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës matriale 40 doza lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sativa.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Vjedhja” parashikuar nga Nenet 283/1 e 134 të Kodit Penal.