Fenomeni astrologjik që do ndryshojë jetët tona, çfarë do ndodhë nga sot

Fenomenet astrologjike gjithmonë na bëjnë të paraqesim ndryshime. Për shembull, tani Hëna kalon nga Bricjapi.

Hëna e Bricjapit ka një ndikim të madh në aspektin e dashurisë, kjo është e mirë, sepse ju do të jeni në gjendje të thelloni më thellë marrëdhënien tuaj.

Ne e dimë se horoskopi ka 12 shenja të zodiakut të cilat janë të ndarë në katër grupe.

Dhe me ndikimin e hënës së Bricjapit, parashikimi për në vijim është i tillë:

Shenjat që përbëjnë elementin e zjarrit Dashi, Luani dhe Shigjetari:

Sot ata do të marrin lajme të shkëlqyera. Gjëja më e mirë është se asgjë nuk mund të dëmtojë lumturinë tuaj, është koha më e mirë për ju që të përpiqeni të përmbushni të gjitha qëllimet tuaja. Ju do të keni një javë shumë të mirë.

Shenjat që janë pjesë e elementit të tokës Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi:

Ju duhet të përgatiteni për në shtator, pasi realiteti juaj do të rinovohet. Bota juaj do të jetë e mbushur me gëzim dhe lumturi, veçanërisht në dashuri.

Shenjat që janë në elementin e ajrit Binjakët, Peshorja dhe Ujori:

Ata do të mësojnë se nga gabimet që bënë në të kaluarën tani kanë një eksperiencë të re, kështu nuk do t’i kryejnë përsëri ato.

Shenjat e ujit Gaforrja, Akrepi dhe Peshqit:

Do jeni të rrethuar nga dashuria dhe më në fund ajo që ju ka munduar prej muajsh do të bëhet realitet. Do të kuptoni se gjithçka paska qenë çështje durimi.

Hëna e Bricjapit do t’ju ndihmojë të bëni planet tuaja, veçanërisht në dashuri. Pa dyshim, ky fenomen astrologjik do t’ju sjellë shumë gjëra pozitive.