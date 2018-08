“Femrat nuk duhet t’i japin makinës”, 29-vjeçari qëllon me armë gratë në një parking

Një burrë në Teksas ka marrë armën dhe ka qëlluar çdo makinë që brenda kishte një femër pasi ai mendon që këto të fundit nuk duhet të lejohen që t’i japin makinës.

29-vjeçari, Nicholas D’Agostino, rrëfehu se kishte targetuar të paktën 5 gra me një breshëri të shtënash në mars.

Ai po përballet me akuza të shumëfishta për sulme të rënda me një armë vdekjeprurëse, pasi dy prej grave ,që dyshohet se ishin në shënjestër në incidentet e ndara, u goditën me armë zjarri.

Nicholas ishte shprehur gjithashtu se femrat janë vetëm për të sjellë meshkuj në jetë, për asgjë tjetër.