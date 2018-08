Ermal Mamaqi dhe Elvana Gjata në një film

Pesë vite pas suksesit të padiskutuar në filmin ‘Femrat’, i cili pushtoi të gjitha kinematë e qyteteve shqiptare, aktori i njohur i humorit, Ermal Mamaqi, ka në dorë një projekt të ri, kësaj here si producent.

Në bashkëpunim me Elvana Gjatën, dyshja do të sjellë shumë shpejt në ekranet tona filmin që do të shpërthejë kinematë shqiptare. Vepra e cila do të titullohet “Dy gisht mjalt ”, do të jetë një komedi.

Filmi prodhohet nga Kompania ‘Mamaqi Production’ në bashkëpunim me Elvana Gjatën. Ideja e këtij filmi lindi pikërisht nga Elvana, si një dëshirë për të pasur një film të dy. Menjëherë po atë natë jam ulur të shkruaj pikat e para të skenarit që ka filmi.