E shiti Enveri Kosovën? Nexhmije Hoxha u mbyll gojën të gjithëve

Debate të shumta po bëhen mes historianëve në lidhje me 75-vjetorin e Marrëveshjes së Mukjes dhe në lidhje me këtë ka reaguar vetë e veja e ish-diktatorit Enver Hoxha, Nexhmije Hoxha, e cila ka treguar ato që kanë ngelur në kujtesën e saj në lidhje me shitjen apo jo të Kosovës nga ish-diktatori.

Pak ditë më parë, historiani Uran Butka, zbuloi letrën që Miladon Popoviç i dërgon Titos për presionin që i ka bërë Enver Hoxhës për të prishur marrëveshjen e Mukjes, duke numëruar argumentet, që sipas tij, ishte pikërisht Enveri ai që e shkatërroi marrëveshjen.

Në një reagim të botuar sot në gazetën DITA, Nexhmije Hoxha i jep përgjigje akuzave, duke publikuar edhe pjesë nga bisedat që Enveri ka bërë me Titon për këtë çështje shumë të rëndësishme.

Ndër të tjera ajo sqaron:

Nuk është aspak e vërtetë se Mukja u prish për çështjen e Kosovës dhe janë krejt pa baza mendimet që hidhen nga pseudohistorianë se gjoja Enveri e shiti Kosovën në Mukje. Jo vetëm në rastin e Mukjes, por në vijimësi e deri në fund të jetës Enveri ka menduar e luftuar për Kosovën, sikurse e kam shprehur në parathënien e shkruar nga unё, nё librin e djalit tim, Ilir Hoxhёs “Kosova ёshtё Shqipёri”, të cilën ju mund ta botoni në gazetë. Aty është dhe përgjigja që unë u jap të gjithë atyre që thonë se Enveri e ka tradhtuar dhe shitur Kosovën”.