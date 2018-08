E RRALLË/ Nipi i aktorit të famshëm, varroset me arkivol të mbushur me xhevahirë (FOTO)

Nipi i yllit Paddy Doherty, u varros në një arkivol të kaltër të gdhendur me një kurorë me vlerë 100 mijë paund të bërë me xhevahirë.

Mikey Connors, 32 vjeç, vdiq pasi goditi një makinë, ndërsa ngiste një kalë dhe karrocë në rrugën lindore A2016, në Thamesmead, më 28 korrik, shkruan DailyMail.

Një kalorës, kalë dhe karrocë të bëra me lule, ishin në qendër të varrimit të tij këtë javë, me një kurorë të mbushur me 100,000 mijë paund xhevahirë të gdhendur në arkivolin e tij duke i dhënë haraç mbretit të rrugës./lajmifundit.al