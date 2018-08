E rrallë/ Binjakët identikë martohen me binjaket identike dhe do të jetojnë në të njëjtën shtëpi(FOTO)

Vëllezërit binjakë identikë nga Miçigan do të martohen me motra identike binjake në një ceremoni të përbashkët përpara se të lëvizin së bashku në të njëjtin apartament me dy dhoma gjumi.

Zack dhe Nick Leëan, 24 vjeç, kanë qenë të pandashëm që nga lindja. Kështu kanë qenë edhe gratë e tyre të ardhshme Krissie dhe Kassie Bevier, gjithashtu 24 vjeç.

Çiftet thanë se ata bëjnë gjithçka ‘në dy’ dhe kjo përfshin edhe martesën,shkruan DailyMail.

Sipas një bashkëqytetari të tyre Krissie dhe Zack dhe Kassie dhe Nick planifikojnë të lidhin martesë në dasmat e përbashkëra këtë fundjavë. Çiftet do të ndajnë pritjen e tyre të shtunën në mbrëmje përpara se të hyjnë në banesën e tyre me dy dhoma gjumi për të filluar jetën e tyre të re./lajmifundit.al